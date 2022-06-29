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وطنية

التحقيق في تبديد 2600 مليار

منذ 3 دقائق
برلمانيون: بنموسى يمارس الاستفزاز بالحديث عن تجهيزات خيالية بالعالم القروي استشاط برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، غضبا على الطريقة الهادئة التي تلا بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جوابه المكتوب على أسئلتهم الحارقة، التي تهم تأهيل المدارس، وتوفير المرافق العمومية بالوسط القروي. وطالب البرلمانيون بفتح تحقيق في تبديدأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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