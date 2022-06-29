وطنية
التحقيق في تبديد 2600 مليار
برلمانيون: بنموسى يمارس الاستفزاز بالحديث عن تجهيزات خيالية بالعالم القروي استشاط برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، غضبا على الطريقة الهادئة التي تلا بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جوابه المكتوب على أسئلتهم الحارقة، التي تهم تأهيل المدارس، وتوفير المرافق العمومية بالوسط القروي. وطالب البرلمانيون بفتح تحقيق في تبديدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا