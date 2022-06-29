fbpx
اذاعة وتلفزيون

“لالة لعروسة” يصور عرس المتوجين

منذ 5 دقائق
حفل “الكوبل” الفائز حضره الداودي وطاهور وبلعياشي واعتابو علمت “الصباح” أن الشركة المنتجة لبرنامج “لالة العروسة” لصالح القناة “الأولى”، صورت قبل أيام زفاف “الكوبل” المتوج بلقب البرنامج في نسخة 2022.  وقالت المصادر إن الشركة عادت إلى أجواء الزفاف المعتادة قبل سنوات، أي قبل جائحة فيروس كورونا، باعتبار أنه خلال الدورةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة