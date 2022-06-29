اذاعة وتلفزيون
“لالة لعروسة” يصور عرس المتوجين
حفل “الكوبل” الفائز حضره الداودي وطاهور وبلعياشي واعتابو علمت “الصباح” أن الشركة المنتجة لبرنامج “لالة العروسة” لصالح القناة “الأولى”، صورت قبل أيام زفاف “الكوبل” المتوج بلقب البرنامج في نسخة 2022. وقالت المصادر إن الشركة عادت إلى أجواء الزفاف المعتادة قبل سنوات، أي قبل جائحة فيروس كورونا، باعتبار أنه خلال الدورةأكمل القراءة »
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