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الرياضة

ألعاب وهران… يوم الفضائح

منذ 6 دقائق
مهازل تحكيمية تكشف سبب طرد الوفد الإعلامي المغربي وتواضع الكراطي وتألق الملاكمة تتواصل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها وهران إلى غاية 5 يوليوز المقبل،بتسجيل مهازل ومضايقات في حق المشاركة المغربية. وكشفت المهازل المذكورة السبب الحقيقي لرفض منح الاعتمادات للوفد الإعلامي المغربي، إذ تبين بعد مرور يوم واحد فقطأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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