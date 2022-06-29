الرياضة
ألعاب وهران… يوم الفضائح
مهازل تحكيمية تكشف سبب طرد الوفد الإعلامي المغربي وتواضع الكراطي وتألق الملاكمة تتواصل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها وهران إلى غاية 5 يوليوز المقبل،بتسجيل مهازل ومضايقات في حق المشاركة المغربية. وكشفت المهازل المذكورة السبب الحقيقي لرفض منح الاعتمادات للوفد الإعلامي المغربي، إذ تبين بعد مرور يوم واحد فقطأكمل القراءة »
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