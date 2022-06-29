أســــــرة
”إيتيكيت” زيارات الخطوبة
يقتضي استقبال عائلة للمرة الأولى، في إطار مراسم الخطوبة، التقيد بمجموعة من قواعد “الإيتيكيت” من قبل الطرفين، حسب ما يؤكده المختصون في المجال. وتتطلب الزيارة المنزلية التي يقوم بها الشاب خلال مراسم خطوبة الفتاة، إجراء مجموعة من الترتيبات، والإلمام بقواعد “الإيتيكيت” المتعلقة بتلك المناسبة. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بتحديد أهلأكمل القراءة »
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