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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬زيارات‭ ‬الخطوبة

منذ دقيقة واحدة
اختيار‭ ‬الخطيب‭ ‬بذلة‭ ‬رسمية‭     (‬خاص‭)‬
يقتضي‭ ‬استقبال‭ ‬عائلة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مراسم‭ ‬الخطوبة،‭ ‬التقيد‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطرفين،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬ وتتطلب‭ ‬الزيارة‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الشاب‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬خطوبة‭ ‬الفتاة،‭ ‬إجراء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الترتيبات،‭ ‬والإلمام‭ ‬بقواعد‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬المتعلقة‭ ‬بتلك‭ ‬المناسبة‭.‬ وينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬بتحديد‭ ‬أهل‭أكمل القراءة »


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