fbpx
وطنية

مهنيو الغاز يشعلون أزمة “البوطا”

منذ 3 دقائق
أعلنت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أنها ستتوقف عن العمل يومي 29 و30 يونيو الجاري عن العمل، مع إمكانية تمديد مدة الإضراب في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، خاصة في شقها المتعلق بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين، وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار، وكل ما يرتبطأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة