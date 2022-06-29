وطنية
مهنيو الغاز يشعلون أزمة “البوطا”
أعلنت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أنها ستتوقف عن العمل يومي 29 و30 يونيو الجاري عن العمل، مع إمكانية تمديد مدة الإضراب في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، خاصة في شقها المتعلق بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين، وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار، وكل ما يرتبطأكمل القراءة »
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