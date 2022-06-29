الصباح الفني
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”الوجه السعيد” أقبح كلب في العالم بتسريحته الغريبة ولسانه المتدلي من شدقه، اختير “هابي فايس” أو (الوجه السعيد) أقبح كلب في العالم إثر مسابقة نظمت بكاليفورنيا الأمريكية. وفاز الكلب، البالغ 17 عاما، وهو من نوع “الكلب الصيني المتوج”، على 9 كلاب منافسة أخرى، الجمعة الماضي، في المنافسة السنوية التي تقامأكمل القراءة »
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