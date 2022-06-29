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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
‭”‬الوجه‭ ‬السعيد‭” ‬أقبح‭ ‬كلب‭ ‬في‭ ‬العالم بتسريحته‭ ‬الغريبة‭ ‬ولسانه‭ ‬المتدلي‭ ‬من‭ ‬شدقه،‭ ‬اختير‭ “‬هابي‭ ‬فايس‭” ‬أو‭ (‬الوجه‭ ‬السعيد‭) ‬أقبح‭ ‬كلب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إثر‭ ‬مسابقة‭ ‬نظمت‭ ‬بكاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭. ‬وفاز‭ ‬الكلب،‭ ‬البالغ‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬الكلب‭ ‬الصيني‭ ‬المتوج‭”‬،‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬كلاب‭ ‬منافسة‭ ‬أخرى،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭أكمل القراءة »


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