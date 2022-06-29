الرياضة
جدل بالجيش بسبب بطاقة سليم
الفريق يطالب بإلغائها لغياب سند قانوني يمنع الاحتفال بالتهديف مازالت بطاقة رضا سليم في مباراة شباب المحمدية والجيش الملكي، الأحد الماضي، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة 28 من منافسات البطولة تثير المزيد من الجدل، بشأن قانونيتها. وأشهر الحكم رضوان جيد بطاقة صفراء في وجه سليم، بعدما تسلم آلة تصوير منأكمل القراءة »
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