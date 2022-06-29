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الرياضة

لائحة المغادرين تتوسع بالرجاء

منذ 6 دقائق
الحسم في أسماء وأخرى تنتظر جمع 5 يوليوز والمدرب الجديد سيحدد تشكيلته النهائية ينتظر مكتب الرجاء الرياضي جمع 5 يوليوز المقبل، لبدء العمل على عقود اللاعبين، إذ بات من شبه المؤكد أن تعرف التشكيلة، ثورة غير مسبوقة. ولن يجدد مكتب الرجاء لأغلب اللاعبين، الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري، إذأكمل القراءة »


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