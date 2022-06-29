الرياضة
لائحة المغادرين تتوسع بالرجاء
الحسم في أسماء وأخرى تنتظر جمع 5 يوليوز والمدرب الجديد سيحدد تشكيلته النهائية ينتظر مكتب الرجاء الرياضي جمع 5 يوليوز المقبل، لبدء العمل على عقود اللاعبين، إذ بات من شبه المؤكد أن تعرف التشكيلة، ثورة غير مسبوقة. ولن يجدد مكتب الرجاء لأغلب اللاعبين، الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا