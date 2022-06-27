الصباح السياسي
الاستقلال رهينة بأيدي الأعيان
مواجهة داخلية عنيفة بين تيارين ولجنة تنفيذية ضعيفة يخوض حزب الاستقلال مواجهة داخلية عنيفة حول إعادة بناء الفكرة الحزبية الاستقلالية التي يمكن اختزالها في الهوية الوطنية التعادلية لحزب علال الفاسي، هذه الهوية، حسب مراقبين من داخل حزب الاستقلال ومن خارجه، بدأت تعرف منذ حوالي عقدين تراجعا ملفتا. وفرض ذلك انتقالأكمل القراءة »
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