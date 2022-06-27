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“الكمبيالات” تورط لاعبي البطولة
لاعبون يعجزون عن صرفها والرؤساء يستغلونها لتفادي لجنة النزاعات كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن لاعبي أندية في البطولة الاحترافية عجزوا عن صرف «كمبيالات» تسلموها من أندية تخص مستحقاتهم المالية. وحسب المعطيات نفسها، فإن اللاعبين حاولوا صرف تلك «الكمبيالات»، لكن تبين لهم أنها دون رصيد، رغم أنهم يمضون وصولات التسلمأكمل القراءة »
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