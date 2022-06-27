الصباح السياسي
عسـر القيـادة فـي الأحـزاب
انحصار قدرة النخب وثقة داخلية مفقودة بسبب احتدام الصراعات لتولي المناصب كذبت مجريات الحياة الحزبية بعد 8 شتنبر 2021 وعود الزعماء وتعثرت مسارات تجديد النخب في صفوف أغلبها، استجابة لخطاب الملك محمد السادس لمناسبة عيد العرش، وأكدوا جميعهم ضرورة تسريع الحكومة للأوراش الكبرى، ومراجعة سياستها العمومية، ومحاربة الفقر والفساد. مقاومةأكمل القراءة »
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