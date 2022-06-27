حوادث
الخيانة الزوجية تسقط مسنا
زوجته قرصنت تطبيق “واتساب” من هاتفه للحصول على الأدلة مرة أخرى يسقط الهاتف المحمول زوجا في قضية الخيانة الزوجية ويضعه أمام أدلة لم يفلح هو وشريكته في الجريمة من الإفلات من قبضة المحققين التابعين للدرك الملكي بتامنصورت. القضية عرضت على النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، صباح الجمعة الماضي، إذ أحالتأكمل القراءة »
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