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حوادث

إيقاف مستغل ابنته القاصر في ترويج المخدرات

منذ دقيقتين
تمكنت مصالح الأمن بمراكش، الخميس الماضي، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، من أجل ترويج مسكر ماء الحياة، باستعمال وسيلة غريبة. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الثانية، راقبت تحركات المعني بالأمر، إثر توصلها بمعلومات حول تعاطي الشخص الموقوف لنشاط الاتجار بمسكر “الماحيا”، من خلال الاستعانة بابنتهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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