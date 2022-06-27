حوادث
اعتقال جانح ببرشيد
سابقت عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد عقارب الساعة، للوصول الى شخصين ظهرا في شريط على مواقع التواصل الاجتماعي، يحملان عصا ويعرضان حياة شخص للخطر. وانتشر شريط يظهر فيه شخصان يوجهان ضربات متتالية بعصا ويحاولان سرقته، وقاومهما قبل أن يوجها له ضربة على مستوى الرأس جعلته يسقط مغمى عليه، قبل أنأكمل القراءة »
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