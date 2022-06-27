حوادث
أمن فاس يعتقل “مشرملين”
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الخميس الماضي، على النيابة العامة المختصة 3 أشخاص ظهروا وزملاء لهم جار البحث عنهم، في شريط فيديو منشور إلكترونيا بمواقع التواصل الاجتماعي، يستعرضون أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وأحدثوا الضوضاء ليلا بالشارع العام. وأوقف أمن المنطقة الأولى في حالة تخدير متقدمة بعدأكمل القراءة »
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