حوادث
اعتداء على أستاذ حراسة بخنيفرة
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، الأربعاء الماضي، ثلاثة أشقاء، أحدهم كان مترشحا لامتحانات البكالوريا “أحرار” للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتعنيف وإهانة موظف عمومي بمناسبة وبسبب تأديته لمهامه. وارتكب المترشح المشتبه فيه أفعال الغش أثناء اجتياز اختبارات الباكالوريا بأحد مراكز الامتحانات بخنيفرة الثلاثاء الماضي، ولسوء حظهأكمل القراءة »
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