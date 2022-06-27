خاص
الزواج “المدني”… العقد الدخيل
البعض يعتبره شرعيا والآخر يصنفه في المساكنة والقانون لا يعترف به دخلت المجتمع ظاهرة جديدة تخص ما يصطلح عليه تجاوزا “الزواج المدني”، وهو عقد يبرمه ذكر وأنثى بعد اتفاق بينهما على المساكنة والمعاشرة في ما يشبه زواجا تنقصه أركان منها الإشهار بين عموم الناس. وإن كانت الظاهرة شهدت مثيلات لهاأكمل القراءة »
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