الأولى
تسجيلات تفضح رشاوي باستئنافية بني ملال
تدعي الترهيب بالأحكام المشددة ومصير القاضي بيد كبار مستشاري النقض يحيل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم (الاثنين)، أوراق ملف الارتشاء الذي تورط فيه المستشار، رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، على كبار قضاة محكمة النقض بالغرفة الجنائية لمحكمة النقض. وبينما دأب المستشارأكمل القراءة »
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