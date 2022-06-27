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نزيف نهب الأراضي يستنفر الداخلية

منذ 7 دقائق
منع تصحيح الإمضاء في وثائق تفويت العقارات السلالية والسجن ينتظر المتورطين والمتواطئين لم تجد الداخلية بدا من وقف صناعة وثائق ريع الأراضي السلالية، بعد خروقات خطيرة تم رصدها في مصالح بعض الجماعات والدوائر، إذ منعت مراسلة المصادقة على التفويتات والتنازلات، والانتباه إلى معاملات غير قانونية متعلقة بالمصادقة على عقود تفويتأكمل القراءة »


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