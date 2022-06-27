الأولى
التحقيق في ثروات مسؤولين بسلا
لجأ قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى قرار جريء، كلف به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبر انتدابات كتابية موجهة إلى المحافظ العام للأملاك العقارية، والهيأة المغربية لسوق الرساميل، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية السلامة الطرقية، وبنك المغرب، ومديرية الملاحة البحرية، يقضي بتعقب ممتلكات أربعة مسؤولينأكمل القراءة »
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