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مؤتمرات الحركة… مسرحيات معادة التدوير

منذ 9 دقائق
بقلم: الفاضل الرقيبي يلاحظ، أخيرا، انكفاء الآلة الدعائية لـ “بوليساريو” على التسويق لمسرحيات مبتذلة، ومعادة التدوير، تحت مسمى المؤتمرات الشعبية للمنظمات الجماهيرية التابعة للتنظيم السياسي للحركة، الذي يقوده خطري أدوه، الذي كلف من قبل المخابرات الجزائرية بمهمتين أساسيتين، أولاهما تطوير خطاب “بوليساريو” ليتماشى مع ما أسموه متطلبات المرحلة، وثانيهما المساهمةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق




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