افتتاحية
قضاؤنا الذي نريد
لا ينبغي أن يمر سقوط قاض (رئيس غرفة جنايات استئنافية) متلبسا بتسلم رشوة مرور الكرام. ولا يمكن أن يكون حادثا عاديا أن تخدش، بهذا السلوك الأرعن، صورة قضاء يصدر أحكامه وقراراته باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أو يُشوه مسارٌ طويل من الإصلاحات والإنجازات والتوجيهات يقوده المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إنأكمل القراءة »
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