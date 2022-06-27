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لماذا لا نقرأ؟

منذ 9 دقائق
لا نؤمن بجدوى القراءة لأن جل مسؤولياتنا يتولاها من لا يقرؤون إبراهيم أقنسوس إذا تجاوزنا المشاكل التقنية، المرتبطة بالكتاب، والمتعلقة بظروف طبعه ونشره وترويجه وعرضه، فإن أكبر عائق حقيقي يواجه الكتاب ويهدده فعلا هو عدم قراءته، وعدم الرغبة في قراءته، ثم عدم الاستفادة المرجوة من مخرجاته، في حالة قراءته، ماأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق




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