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اليسار الفرنسي في مواجهة التطرف
أثبت أنه البديل الممكن وأنه أساس قطب المعارضة محمد العوني (*) تحويل أمل الفكر والبرنامج إلى فعل انتخابي وسياسي، ذلك ما حققه اليسار في فرنسا، وينبغي العودة إلى سنوات طويلة للإمساك بالفكرة المركزية لتحول وتحويل اليسار هذا، بعد أن بلورها منذ عقدين جان لوك ميلونشون ورفاقه. قدم اليسار مقترحات عمليةأكمل القراءة »
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