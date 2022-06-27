الملك يهنئ رئيس مدغشقر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس راجويلينا، مقرونة بمتمنيات جلالته الخالصة للشعب الملغاشي بموصول الازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن ما يجمع بين بلدينا من روابط أخوية عميقة ليعد رصيدا هاما لتعميق علاقاتهما الثنائية”.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك تأكيد العزم على العمل مع السيد راجويلينا “لتوطيد صداقتنا المتضامنة بهدف جعلها نموذجا للتعاون المربح بشكل متبادل، والمنخرط لفائدة خدمة قارتنا”.