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الصباح السياسي

ديمقراطية بدون ديمقراطيين

منذ 57 ثانية
أزمة ثقة في نخب حزبية ترهن قدرتها على ضمان استقلالية القرار عن التعليمات تعاني جل الأحزاب المغربية، مهما اختلفت مشاربها الفكرية بسبب” ضعف” تدبير الخلاف، إذ تنتهي الديمقراطية المغربية في أغلب المؤتمرات بالاشتباكات بالأيدي، والانشقاقات، وتبادل الاتهامات بممارسة الديكتاتورية، والاستفادة من الامتيازات، وكشف المستور. وسبب الانفجار الداخلي للأحزاب، غياب آلياتأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية




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