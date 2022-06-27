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مجتمع

اتحاد النقابات يكرم بلفاطمي

منذ 10 دقائق
يعد المكتب الإقليمي بالقنيطرة للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة العدة لتكريم أحمد بلفاطمي, الكاتب الوطني لاتحاد النقابات نهاية الأسبوع المقبل بمركز “شيبو” للرياضة والترفيه بالقنيطرة، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى لدوري الزعيم الراحل “علال الفاسي” لكرة القدم الذي نظمه اتحاد النقابات الوطنية ببوزنيقة من الفترة بين السابع والتاسع منأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق




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