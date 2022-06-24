سرقة هواتف نقالة تطيح بمفتش شرطة بالبيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، من توقيف مفتش شرطة، يشكل موضوع مسطرة تأديبية بسبب وضعية التخلي غير المبرر عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وعلمت “الصباح” أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يظهر قيام المعني بالأمر بالاستيلاء على هواتف نقالة بعدما تسلمها من مالك محل تجاري بمنطقة مولاي رشيد دون أن يسدد مقابلها، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هويته وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.