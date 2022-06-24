سانشيز يشيد بتصدي القوات المغربية لاقتحام مليلية

أشاد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بتصدي القوات المغربية لمحاولة العديد من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم الجمعة، اقتحام مليلية المحتلة.

وأعرب سانشيز، خلال مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسيل، عن تضامنه المطلق مع عناصر قوات الأمن المغربية والإسبانية، ممن أصيبوا خلال تصديهم لمحاولات اقتحام سياج مليلية، مؤكدا أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المملكة، باعتبارها حليفا استراتيجيا لإسبانيا.

وعبر رئيس الحكومة الإسبانية عن شكره للمغرب على تعاونه الاستثنائي في محاربة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه يعاني بدوره من ضغوط هجرة قوية متعلقة بالمهاجرين القادمين من منطقة الساحل الإفريقي.

وحسب السلطات المحلية، فقد أقدم عدد من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، صباح اليوم (الجمعة)، على اقتحام مليلية المحتلة عن طريق تسلق السياج الحديدي بين الناظور ومليلية، مستعملين أساليب جد عنيفة، ما تسبب في إصابة 140 فردا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 5 مصابين بإصابات خطيرة، فيما أصيب 76 من المقتحمين، ولقي 5 منهم مصرعهم جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

(ي.ع)