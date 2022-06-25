الرياضة
احتجاجات بوجدة بعد التعادل مع السريع
المولودية لم يحسن استغلال عاملي الملعب والجمهور لم يستغل مولودية وجدة عاملي الأرض والجمهور، وعجز عن الفوز على سريع وادي زم، أول أمس (الخميس)، في المباراة التي جمعتهما بالملعب الشرفي، لحساب الجولة 27 من البطولة الوطنية، وانتهت متعادلة بهدف لمثله. وتمكن سريع واد زم من العودة بنقطة التعادل، بعد تسجيلأكمل القراءة »
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