وطنية
حيل لتمرير صفقات بالصويرة
تراوحت بين النفخ في تكلفة تهييء المسالك ومساطر صورية لشرعنة أشغال منجزة لم تهدأ فضيحة إنجاز أشغال صفقات وإنهائها، دون الحصول على موافقة السلطة الوصية، وقبل الإعلان عن طلبات العروض بشأنها وفتح أظرفتها، بجماعة سيدي العروسي بالصويرة، حتى طفت على السطح اختلالات تهم صفقة لتهييء مسالك، عرفت تلاعبات قصد تمريرهاأكمل القراءة »
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