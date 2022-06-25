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“قصيدة كحلة” للتهامي النضر بالرباط
معرض فوتوغرافي بالأبيض والأسود يحتضنه متحف محمد السادس يحتضن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط من ثاني وعشرين يونيو الجاري إلى ثلاثين يناير المقبل معرضا للتصوير الفوتوغرافي من توقيع الفنان التهامي النضر، الذي يقدم مجموعة من إبداعاته في المجال اختار لها عنوان “قصيدة كحلة”. وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسسةأكمل القراءة »
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