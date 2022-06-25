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أحياء بنكهة “ماساج” بمراكش

منذ 22 ثانية
المحلات لا تقتصر على الفنادق الكبرى وتقدم خدماتها للجنسين تناسلت مراكز التدليك وخدمات “الماساج” بمراكش، إذ كان وجودها يقتصر في البداية على الفنادق الكبرى، فقط، قبل أن تنتشر بمختلف شوارع المدينة، بشقق داخل عمارات سكنية، بعد أن تزايد الإقبال عليها بشكل كبير. وظهرت قاعات تقدم خدمات متنوعة لكلا الجنسين فيأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية




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