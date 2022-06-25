ملف الصباح
أحياء بنكهة “ماساج” بمراكش
المحلات لا تقتصر على الفنادق الكبرى وتقدم خدماتها للجنسين تناسلت مراكز التدليك وخدمات “الماساج” بمراكش، إذ كان وجودها يقتصر في البداية على الفنادق الكبرى، فقط، قبل أن تنتشر بمختلف شوارع المدينة، بشقق داخل عمارات سكنية، بعد أن تزايد الإقبال عليها بشكل كبير. وظهرت قاعات تقدم خدمات متنوعة لكلا الجنسين فيأكمل القراءة »
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