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منذ 47 ثانية
الجسمي في حفل بالقاهرة أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي عن إحيائه حفلا غنائيا يوم 30 يونيو الجاري، في أحد فنادق القاهرة. ونشر الجسمي فيديو ترويجي للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وعلق قائلا “عبر مساحات الشوق الكبيرة وبموعدنا المتجدد في الغالية مصر، نلتقي معكم بكل حب في 30أكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية




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