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الرفع من قيمة جوائز المسرح
رفعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل من القيمة المالية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية للمسرح، بموجب مشروع مرسوم قدمته الوزارة لهذا الغرض وصادق عليه مجلس الحكومة. وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.23 بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، سيماأكمل القراءة »
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