وطنية
الخطاط: المنتخبون هم الممثلون الحقيقيون للسكان
رئيس جهة الداخلة وادي الذهب قال إن مجالس الصحراء انتخبت ديمقراطيا لتدافع عن سكانها أكد ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن المجالس المنتخبة في الصحراء هي الممثل الحقيقي للسكان، لأن 80 في المائة من الصحراويين يعيشون في مدن الأقاليم الجنوبية، التي انتخبت مجالسها ديمقراطيا، بشكل خولها الحديث باسمأكمل القراءة »
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