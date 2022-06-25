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وطنية

الخطاط: المنتخبون هم الممثلون الحقيقيون للسكان

منذ 12 ثانية
رئيس جهة الداخلة وادي الذهب قال إن مجالس الصحراء انتخبت ديمقراطيا لتدافع عن سكانها أكد ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن المجالس المنتخبة في الصحراء هي الممثل الحقيقي للسكان، لأن 80 في المائة من الصحراويين يعيشون في مدن الأقاليم الجنوبية، التي انتخبت مجالسها ديمقراطيا، بشكل خولها الحديث باسمأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية




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