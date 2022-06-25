الرياضة
المنتخب النسوي يتعادل أمام كوت ديفوار
تعادل المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الإيفواري دون أهداف، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي يحتضنها المغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل. وعانى المنتخب الوطني النسوي كثيرا بسبب التدخلات القوية للاعبات المنتخب الإيفواري،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا