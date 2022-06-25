اذاعة وتلفزيون
“إف بي إم” على “ميدي 1 تيفي”
سيكون مشاهدو قناة “ميدي 1 تيفي”، اليوم (السبت) ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “إف ب إم المواجهة”، من تقديم الإعلامي بلال مرميد. وقال مرميد ، إن السعدية أزكون ستطل على مشاهدي حلقة اليوم من البرنامج، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، والتي تخصأكمل القراءة »
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