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المصادقة على مشروع قانون حقوق المؤلف
يرمي إلى حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلعأكمل القراءة »
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