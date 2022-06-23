الصباح الفني
غنام في جولة بأوربا
يستعد الفنان فريد غنام للقيام بجولة فنية بأوربا، إذ سيحط الرحال بعدد من الدول لإحياء سهرات بها لفائدة أبناء الجالية المغربية والعربية. وقال غنام إن أولى محطات جولته الفنية ستكون يوم ثالث وعشرين يونيو الجاري بهولندا، حيث يضرب موعدا لجمهوره لمتابعة باقة من أشهر أغانيه وكذلك أغاني من ريبرتوار الأغنيةأكمل القراءة »
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