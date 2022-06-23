حوادث
15 سنة لمتهم بتكوين عصابة
اعتدى على الضحايا بالسلاح الأبيض واستولى على مبالغ مالية وهواتف محمولة أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، متهما وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذاتأكمل القراءة »
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