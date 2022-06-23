حوادث
إشهار السلاح لإيقاف شخص هائج
اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، من أجل تحييد خطر شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير واندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وأفاد مصدر مطلع أن قاعة القيادة والتنسيقأكمل القراءة »
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