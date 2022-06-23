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رشوة مقنعة

منذ 11 دقيقة
إذا كانت الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه، أو ليتهرب بها من حق عليه، يعاقب عليها القانون الوضعي والإلهي، فإن “القهيوة”، يعتبرها بعض الموظفين حقا مكتسبا، يدخل ضمن الراتب الشهري، يساعد على مواجهة الحاجيات، بل منهم من يعتبرها منحة أو علاوة، في ظل هزالة الراتب. ويجدأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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