حوادث
اعتقال صحافي وخمسة متهمين بالابتزاز بأزمور
أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بوضع صحافي مهني حاصل على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة، ويشرف على موقع إلكتروني في وضعية قانونية وخمسة متهمين آخرين، ضمنهم منتمون لجمعية حقوقية بأزمور، تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاء إيقاف المتهمين الستة حسب مصادر عليمة، حينما قام رجل أعمال يملكأكمل القراءة »
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