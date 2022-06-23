الصباح الفني
“سبعتون” في “الطوندونس”
تصدر، مرة أخرى، الرابور عبد العليم بن رابح، المعروف باسم “سبعتون”، قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على “يوتوب”، بفضل أحدث أغنية طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” تحمل عنوان “شينوي”، صورها على طريقة فيديو كليب. وتعد “شينوي”، والتي احتلت “الطوندونس” المغربي، من أغاني ألبوم “سبعتون” والذي يحمل عنوان “باندانا”، ويضم 15أكمل القراءة »
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