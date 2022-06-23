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حوادث

اعتقال رئيسة ودادية سكنية بفاس

منذ 5 دقائق
أمر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع رئيسة ودادية سكنية بطريق إيموزار، سجن بوركايز بعد إنهائه التحقيق التفصيلي معها لاتهامها بالغدر وخيانة الأمانة والنصب على منخرطيها الذين اتهمها بعضهم بتسلم مبالغ مالية مهمة منهم دون الوفاء بتعهداتها حيالهم وإخراج المشروع فعليا للوجود. اعتقال رئيسة الودادية الإطار البنكيأكمل القراءة »


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