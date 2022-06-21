أســــــرة
الأظافر السميكة… تشوهات مزعجة
تغير لون الأظافر ورائحتها من الأعراض والعلاج يتوقف على الأسباب يعاني الكثير من الأشخاص الظفر السميك بسبب الإصابة بالفطريات أو لأسباب أخرى، إلا أن تجاهل هذا المشكل والإغفال عن علاجه، يمكن أن يؤديا إلى ظهور مشاكل صحية أخرى. في هذه الورقة نكشف أسباب الإصابة والأعراض التي يمكن أن تواجه المريض،أكمل القراءة »
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