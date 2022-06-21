وطنية
اتهام الحكومة بـ “سرقة” البرامج
استعرت الحرب حول «سرقة» البرامج بين وزراء وحكومات وأحزاب، وذلك بعد توقيع حكومة عزيز أخنوش، اتفاقية لبرنامج تكوين 50 ألف أستاذ في أفق 2025، بقيمة مالية قدرها 400 مليار، عبر اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة من خمس سنوات لضمان جودة التدريس. وتفاعلا مع البلاغ الحكومي الذي أكد خيار تكوين الأساتذة فيأكمل القراءة »
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