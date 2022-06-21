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الرياضة

“كاف” تقصي ملعب بركان

منذ 3 دقائق
المغرب يحتضن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا أخرجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الملعب البلدي ببركان، من قائمة الملاعب التي بإمكانها احتضان مباريات المنتخبات الوطنية. وأقصت “كاف” ملعب بركان، من احتضان مباراة المنتخبات الوطنية، لحساب تصفيات أمم إفريقيا والألعاب الأولمبية، وكأس إفريقيا للمحليين، فيما يمكن لنهضة بركان، استضافة منافسيه بالملعب ذاته،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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