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الرياضة

رسالة رياضية: عقوبات

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
إشكال رافق عقوبة منع جماهير الرجاء من التنقل وحضور مباريات فريقها خارج الميدان، بينما السؤال الأبرز هو من يعهد له تطبيق هذا القرار؟ في الأصل، الجامعة تخاطب الأندية، وبالتالي فالنادي هو المعني بتطبيق القرار، بمعنى أن الرجاء، بما أنه الطرف المعاقب، مطلوب منه عدم تسلم حصته من التذاكر من الفريقأكمل القراءة »


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