الرياضة
رسالة رياضية: عقوبات
إشكال رافق عقوبة منع جماهير الرجاء من التنقل وحضور مباريات فريقها خارج الميدان، بينما السؤال الأبرز هو من يعهد له تطبيق هذا القرار؟ في الأصل، الجامعة تخاطب الأندية، وبالتالي فالنادي هو المعني بتطبيق القرار، بمعنى أن الرجاء، بما أنه الطرف المعاقب، مطلوب منه عدم تسلم حصته من التذاكر من الفريقأكمل القراءة »
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